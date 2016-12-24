مقدمة النشرة المسائية 24/12/2016

الحكومة الأسرع في تاريخ لبنان.
في أقل من ثمانية أسابيع تكليف فتشكيل فبيان وزاري فثقة قبل رأس السنة.
العهد انطلق بسرعة البرق.إنحازات سياسية يضاف إليها وعود كبيرة بنهوض اقتصادي واستقرار أمني.
والأمن بالأمن يذكر،ان شعبة المعلومات حررت اليوم المخطوف جميل اده وهو ما عوّدتنا الشعبة عليه، رغم الحملات عليها. وقد استقبله المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ورئيس الشعبة العميد عماد عثمان
والإيجابي أيضا قرار تاريخي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت برفض الاستيطان الاسرائيلي في المناطق المحتلة والمطالبة بوقفه.
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