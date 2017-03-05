مقدمة النشرة المسائية

الاسبوع الطالع ينتظر توضيحات في ثلاث موضوعات .

1- الموازنة المطروحة على طاولة مجلس الوزراء والتي قد تحتاج الى جلسة اخرى غير جلسة الغد لانجازها قبل احالتها على لمجلس النيابي .

2- قانون الانتخاب الذي ينتظر التوافق على صيغة قانون مختلط ترضي الاطراف المعنية .

3- حقيقة ما تعرض له موكب النائب ابراهيم كنعان في منطقة الدورة. ففيما طلبَ مُدعي عام التمييز من رئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراءَ التحقيقاتِ اللازمة لمَعرفة الأشخاص الذين أقدموا على إعتراض موكبِ النائب كنعان و إطلاقِ النار عليه كانت الاسئلة تتلاحق عن الرسالة التي هدف المعتدون ايصالها وعن خلفياتها ومن يقف وراءها .

في المواقف برز اليوم كلام لوزير الداخلية نهاد المشنوق اكد فيه ان الاولوية في المرحلة الانتقالية التي تمر فيها المنطقة هي المحافظة على لبنان واللبنانيين ليكونوا مستعدين للجلوس على الطاولة لافتا الى ان زعامة الرئيس سعد الحريري ثابتة واكيدة وان الانتخابات المقبلة ستؤكد على ثباتها