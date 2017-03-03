مقدمة النشرة المسائية

بين الموازنة وقانون الانتخاب يراوح الاهتمام الرسمي تحركات ومواقف في مواقع القرار، وجلسات متلاحقة في مجلس الوزراء.

وما تبقى من بنود الموازنة على طاولة مجلس الوزراء هذا المساء، فيما ينتظر ان تنجزها الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، متضمنة احتياط سلسلة الرتب والرواتب لكي تحال الى المجلس النيابي النيابي، تمهيدا لاقرارها .

انتخابيا ومن عين التينة تاكيد للنائب غازي العريضي ان لا احد يريد التمديد، والكل يريد قانوناً غير قانون الستين.

في وقت اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان المرحلة الراهنة هي مرحلة الانجازات الكبيرة التي ستبدأ، لأن من غير المعقول ان تستمر الدولة في الوضع الذي كانت عليه بل ستنطلق بنهج جديد.

اقليميا وبعد ثمانية ايام تختتم المفاوضات في العاصمة السويسرية جنيف، واشار دبلوماسيان غربيان الى إنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات بأجندة متفق عليها وخطة لاستئنافها في العشرين من الجاري في جنيف، ولم يتضح ما إذا كانت مسألة مكافحة الإرهاب ستشكل جزءا من البنود كما كان يسعى وفد النظام السوري.