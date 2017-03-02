مقدمة النشرة المسائية

الأجواء إيجابية في البلاد، بورصة قانون الانتخابات الجديد عادت لترتفع بعد سلسلة اتصالات ومشاورات ولقاءات محوها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي استقبل ليل الأربعاء النائب وليد جنبلاط، فخرج البيك من السراي مؤكداً قبوله القانون المختلط.

الرئيس الحريري كذلك أعلن أنّ أجواء النقاش حول المختلط والتأهيلي إيجابية وأنّ نسبة التقدم بلغت 70 في المئة، مع وعد بثلاث جلسات جديدة الأسبوع المقبل في سباق مع الوقت للإسراع في إنجاز الموازنة.

الأجواء إيجابية، الموازنة اقتربت، كذلك الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، ولم يبقَ إلا أن ننتظر السبوع المقبل، لعلّ آذار يحمل الانفراجات، ماليا وسياسيا وانتخابياً.