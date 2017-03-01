مقدمة النشرة المسائية

الهدوء عاد الى مخيم عين الحلوة بعد يومين شغلا بال اللبنانييين ودفعا اهالي مدينة صيدا الى الاضراب احتجاجا على ماشهده المخيم من اشتباكات وسفك للدماء.

فالاجتماعُ الموسع الذي عُقد في سفارة فلسطين تُرجم اليوم تهدئةً من دون خروقات.

فيما ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا امنيا في السراي الكبير، خُصص لبحث اوضاع المخيم بحضور وزيري الداخلية والدفاع والقادة الامنيين .

والوضع الامني في عين الحلوة الى جانبِ ارقام الموازنة ، على طاولة مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الرئيس الحريري.

انتخابيا، فان كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق وضعَ النقاط على حروفِ كل الكلام غير الدقيق، الذي تحدث عن مقايضةِ النسبية الكاملة، بضماناتٍ لرئاسة الحكومة، فاكد ان هذا الكلام غيرُ دقيق لا بل غيرُ جدي وكالذي يقايض الحديد بقضامة.

وقال: إن الرئيس سعد الحريري موجودٌ في موقعه بسبب كتلته النيابية وحجمِه التمثيلي وحيثيته السياسية.

اما نواب الاربعاء، فنقلوا عن رئيسِ مجلس النواب نبيه بري تاكيدَه ان المطلوب العمل من أجل إقرار قانونٍ جديد في أسرع وقت، قبل الدخول في المحظور مع بداية نيسان المقبل، مجدداً القول إن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالتَه الى المجلس.

اقليميا انهيارٌ متسارع لتنظيم داعش في العراق وأنباء عن اقرارِ البغدادي بهزيمته في معركة الموصل،

ورئيس وفد المعارضة السورية المفاوض بجنيف يكشف ان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أبلغ الوفد أن نظام الأسد وافق أن يبحث ملف الانتقال السياسي.