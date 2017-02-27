مقدمة النشرة المسائية

لم يكتمل النصاب، فطارت الجلسة ، الوزراءُ المتغيبيين من كافة القوى السياسية ، الامر الذي يحول دون التأويل والتفسيرات. وفي البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان الرئيس سعد الحريري قد الغى الجلسة بسبب تاخر عدد من الوزراء عن الحضور في الموعد المحدد .

وخلال دخوله الى السراي كان وزير الدفاع يعقوب الصراف وردا على سؤال قد اكد ان قائد الجيش العماد جان قهوجي سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته غير انه عاد ليوضح لدى مغادرته بان قائد الجيش باق ريثما يتم تعيين البديل .

انتخابيا موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون امام وفد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز زاره في بعبدا اكد في خلاله اننا مدعوون معا الى بناء الوطن انطلاقا من الجبل وما من احد سيعكر العلاقة بين المسيحيين والدرو والشواذات التي حصلت كانت خطأ تاريخيا ولن تتكرر.

اقليميا اتهم رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نظام بشار الأسد بالدفاع عن تنظيم داعش لا سيما في مدينة الباب. وقال ان الوفد قدم إلى ديمستورا شهادات تثبت تنسيق النظام مع التنظيم الارهابي .