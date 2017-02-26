مقدمة النشرة المسائية

لولا التطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة جنوبا لكانت واحدة من أكثر نهايات الأسبوع هدوءا في لبنان منذ سنوات، إذ تراوحت بين كرة السلة مساء امس مع حلول فريق الرياضي ثانيا في بطولة دبي، ثم فوز المغني الفلسطيني يعقوب شاهين في الحلقة الأخيرة من برنامج آراب آيدول ، أما الاحد فشهد مباراة القمة في كرة القدم بين النجمة والأنصار بملعب صور، الذي انتهى بالتعادل، في حين ينتظر العالم حفل الاوسكار الذي انتهت الاستعدادات له.

أما مطلعُ الأسبوع اللبناني فسيكونُ حافلاً، مَع توقعاتٍ بإقرار الموازنة ومن ضمنها سلسلةُ الرتب والرواتب خلالَ الماراتون الوزاري, أيامَ الإثنين والأربعاء والجُمعة.

خلالها وبعدها سيكون الوسط السياسي منشغلا باتصالات استثنائية لبلورة تصور مشترك حول قانون انتخابات جديد.