مقدمة النشرة المسائية

الموازنة وكيفية اخراجها من عنق الزجاجة، الشغل الشاغل لمجلس الوزراء في جلسته المستمرة في السراي الكبير؛ في ظل تاكيد للرئيس سعد الحريري ان لا شيء نهائيا في موضوع زيادة الضرائب حتى الساعة، والمسألة تدرس من مختلف جوانبها. وشدد الحريري على ضرورة الا تكون سلسلة الرتب والرواتب مشكلة بل أن تشكل حلاً.

انتخابيا تجديد لكتلة المستقبل النيابية على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد مؤكدة التزامها بصيغة القانون المختلط.

فيما جدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل دعوته إلى عقد خلوة موسعة في قصر بعبدا ومجلس النواب ومجلس الوزراء لبحث قانون الانتخاب،

في التحركات الخارجية باتجاه لبنان، زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأها بمحادثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

اما اقليميا فان الامال المعلقة على جنيف 4 لحل الازمة السورية تعثرت بعدما تحول الموفد الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا الى ساعي بريد لنقل تهديدات رئيس النظام السوري الى الوفد المعارض الذي رفض بدوره لغة ديمستورا وهدد بعدم المشاركة في الجلسة الافتتاجية تم تراجع بعد تلقيه ضمانات

عراقياً، معركةُ تحرير الموصل متواصلة. وقد تمكنت القوات المشتركة من تحرير مطار المدينة وقاعدة الغزلاني.