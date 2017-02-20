مقدمة النشرة المسائية

اليوم والاربعاء والخميس ، سيشهدُ هذا الأسبوع؛ ثلاثَ جلساتٍ لمجلس الوزراء، بهدفِ تسريع إقرار الموازنة، مع سلسلة الرتب والرواتب، ومنذ بعض الوقت اعلنت هيئةُ التنسيق النقابية الاضرابَ والاعتصام؛ بعد غدٍ الاربعاء.

الأسبوع إذا يبدأُ باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادفُ اليوم، مرَشحٌ لأن يُريحَ اللبنانيين وينشرَ بينهم بعضَ العدالة، في الموازنة المنتظرة؛ ومن خلال تسريع وتيرة اللقاءات للوصول إلى توافقٍ على قانون انتخابي جديد. ما قد يجعلُ الأيامَ المقبلة أقلَّ احتقانا؛ من التوتر السياسي الذي عاشه البلد الأسبوع الفائت.

وقبل ساعات من نقاش الموازنة إستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري وفدا من جمعية الصناعيين شكا له انخفاض الصادرات بقيمة مليار دولار في السنوات الثلاث الأخيرة، وإغراق السوق اللبنانية بمنافسة غير مشروعة.

ثم استقبل مرشحة اليمين الفرنسي لرئاسة الجمهورية ماري لويان، واكد أمامها أن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب المتستر بلباس الدين بينما هو في الواقع لا دين له، وأن المسلمين المعتدلين الذي يشكلون الغالبية الساحقة من المسلمين في العالم، هم أول هدف للإرهاب المتطرف باسم الدين، لأنهم في الواقع أول المواجهين له.