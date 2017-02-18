مقدمة النشرة المسائية

وقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار المقبل، بناء على القانون النافذ، وبالتالي فإن لبنان قد خرج من دوامة المهل القاتلة، والتحليلات والقيل والقال.

هذا التطور ترافق مع تسخين التوتر الأميركي الإيراني، وانعكاسه على لبنان، إلى درجة أن تفجير لغم على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة قد أثار الإعلام اللبناني والعربي وأثار مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل قد يدفع اللبنانيون كلهم ثمنها.

بالتوازي اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان وفى بإلتزاماته تجاه الامم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، واعتبر ان ما ورد في الرسالة الاسرائيلية الى الامم المتحدة، محاولة اسرائيلية مكشوفة لتهديد الامن والاستقرار الذي ينعم به الجنوب محذرا من ان اي محاولة اسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية او تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب. ​