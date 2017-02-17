مقدمة النشرة المسائية

امعان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الهجوم على المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لا يزال مدار استغراب وشجب ويطرح اكثر من علامة استفهام حول الاهداف والخلفيات .

ففي لحظة اقليمية حرجة ارادها اللبنانيون لحظة لانطلاقة قوية لعهد الرئيس ميشال عون المصمم على رسم افضل العلاقات مع العمق العربي اطل السيد حسن نصر الله ليطلق العنان لكلامه دفاعا عن ايران متهجما على الدول العربية .

فهل هكذا يعطى العهد الجديد دفعا وهل هكذا تصان علاقات لبنان ومصالح ابنائه .

الاسئلة كانت حاضرة في بيان تيار المستقبل الذي اكد انه لا يمكن لأي عاقل إلا أن يقرأ في إصرار السيد حسن نصرالله، على تخريب علاقات لبنان العربية، بأنه حلقة في المسلسل الايراني الطويل، لاثارة الفتن في مجتمعات المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان اكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي قال عنها الرئيس ميشال عون وعن حق، أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف. ولفت الرئيس الحريري الى ضرورة صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصا مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم.

اما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فاسف في حديث للمركزية لمواقف نصرالله عموما وتحديدا ما يتصل بالهجوم على السعودية، معتبرا انه اعاد الامور الى نقطة الصفر بعدما دخلت البلاد مرحلة من الاسترخاء السياسي. وسأل اين تكمن يا سيد حسن مصلحة اللبنانيين في ما اعلنت، غداة الزيارة الرئاسية اللبنانية الى المملكة وانتم جزء من هذه السلطة؟.