مقدمة النشرة المسائية

الاسبوع الحالي ينتهي الى استمرار البحث في صيغة لقانون الانتخابات المنتظر وان تعددت الاقتراحات والروى للصيغة المثلى للقانون العتيد. وفي ظل التأكيد ان نهاية الشهر الحالي ستشهد ولادة القانون، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدد لا يتجاوز الحادي والعشرين من شباط/ مذكرا بأن شهر رمضان المبارك سيحل في حزيران المقبل وسنكون مضطرين لإجراء الانتخابات في الحادي والعشرين من أيار.

اما اذا تم التوصل إلى قانون جديد فتحدث الوزير المشنوق عن إمكانية لتأجيل تقني بهدف تدريب الموظفين وشرح طبيعة القانون الجديد للناس لمعرفة كيفية الانتخاب.

وفيما سيتوضح مسار الانتخابات النيابية في الايام القليلة المقبلة في ضوءِ الاجتماعات والمشاورات المتلاحقة بين الاطراف المعنية ،يلقي الامين العام لحزبِ الله السيد حسن نصر الله كلمة غدا يتطرق فيها الى الشان الانتخابي؛ فيما ستكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري الثلاثاء المقبل ،موعداً لكلامٍ واضح لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الشان الانتخابي وفي جملةِ قضايا محلية واقليمية.

سوريا توصلت المعارضةُ السورية الى التوافق على تشكيلة وفدها الى جنيف فيما معركة تحرير مدينة الباب من داعش تقترب من نهايتها بعدما اندفعت قوات درع الفرات اكثر فاكثر الى الاحياء الداخلية للمدينة .

في العراق واجتجاجا على مفوضية الانتخابات وقوانينها، اندلعت صدامات بين الشرطة وانصار التيار الصدري حصدت سبعة قتلى ومئات الجرحى.