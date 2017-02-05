مقدمة النشرة المسائية

هل يشكل اقتراح رئيس الللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط باجراء الانتخابات النيابية انطلاقا من قانون الستين معدلا مخرجا للازمة بفعل عدم التوافق على قانون يسمح باجراء الانتخابات في موعدها ام انه سيفتح المجال لمزيد من التباعد بين القوى السياسية.

اقتراح جنبلاط الذي جاء في إفتتاح المؤتمر 47 للحزب التقدمي الإشتراكي تخلله دعوة للذهاب مباشرة إلى تطبيق الطائف الذي لم ترد فيه النسبية لا من قريب ولا من بعيد. جنبلاط اكد ان النسبية لا تطبق إلاّ عندما يصبح المجلس النيابي لا طائفي، رافضاً نقل مقاعد نيابية، أو حصر طائفة أو مذهب في مكان ما.

وفيما ستعمل الاطراف المعنية على درس اقتراح جنبلاط في الايام المقبلة، فان المواقف تواصلت في الشان الانتخابي في وقت سجل وصول وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان الى بيروت في زيارة رسمية للبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

دوليا وبعدما اوقف قاضي فيدرالي تطبيق قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ثبتت محكمة استئناف أمريكية قرار القاضي جيمس روبرت عندما رفضت طلب وزارة العدل إعادة العمل بالمنع الذي فرضه ترامب على فئات من المهاجرين.

وفيما بدا ان ترامب مصمم على عدم التراجع عن قراراته واصفا قرار القاضي المعني بأنه سخيف فان السؤال المطروح عمن هي الجهة التي يناط بها الكلام الفصل في هذا الصراع.