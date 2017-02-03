مقدمة النشرة المسائية

قانون الانتخابات عود على بدء في ظل الاختلاف على قاعدة المعايير التي سيتضمنها القانون المقترح فيما اعاد رئيس الجمهورية ميشال عون التاكيد انه اذا ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد لافتا الى انه قد يطرح الاستفتاء في حال اقفل الافق امام انجاز قانون جديد.

الرئيس عون اكد ان لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري واصفا علاقتهما بالممتازة.

دوليا برز الى الواجهة الاعتداء الارهابي على رجل امن فرنسي بالقرب من متحف اللوفر .

الاعتداء الذي ووجه باطلاق النار على المعتدي تخلله اخلاء منطقة الوفر وحملات دهم وتفتيش .

وفي السياق الدولي ايضا السجال يتصاعد بين الادراة الاميركية وايران ليغرد الرئيس الاميركي دونالد ترامب قائلا إن طهران تلعب بالنار. الإيرانيون لا يقدّرون كم كان الرئيس اوباما طيباً معهم. ولن اكون هكذا.