مقدمة النشرة المسائية

بين الكلام عن تقدّم في انجاز قانون الانتخابات وما نُسب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انّ الامورَ ما تزال تراوح مكانَها، وانه غير راض وفق زوّاره عما يطرح، بسبب عدم وجود معيار واحد في القانون المطروح، متحدثا عن بدائلَ لديه تحظى بقبول العديد من الاطراف؛ فإنّ اللقاءَ الرباعي المرشح ان يعود الى الانعقاد غدا، سيبحث في المستجدات والمواقف التي طرأت ، في وقت كان وفد اللقاء الديمقراطي يتحرّك بين بيتِ الكتائب المركزي في الصيفي وعين التينة .

وتظهر التصريحات اصطفافاتٍ جديدة تمثلت في كلام للنائب اكرم شهيب ولرئيس الكتائب سامي الجميل، الذي اكّد انّ الجبل خط احمر ولا يجوز ان يختصرَ التمثيل على الفريق الحاكم ولا ان يُخيِّط الفريق الحاكم قانونا على قياسه لإقصاء باقي الأطراف.

اما النائب شهيّب فقال انّ الظروف اليوم غير مؤاتية لطرح النسبية، وما نسمعُه ونراهُ ونقرؤه من مشروع هجين فيه نبرةٌ واستعلاء

وكان وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان اكد انّ الامور عادت الى المربّع الاول في موضوع قانون الانتخاب.

عالميا، لم تهدأ ردود الفعل الغاضبة ضدَ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بمنع رعايا سبع دول من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقد اكدت الأمم المتحدة أنّ القرارَ غيرُ قانوني، فيما شددت منظمة التعاون الإسلامي على أنّ الحظرَ يقوّي شوكة العنف والإرهاب.