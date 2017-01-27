مقدمة النشرة المسائية

قانون الانتخابات يلم شمل القوى السياسية في لقاءات منفصلة وبهدف التوصل الى صيغة ترضي الجميع وتبعد عن رئيس الجمهرية خيار قانون الستين او الفراغ .

اما الاحوال الجوية فجمعت اللبنانيين حول هاجس مواجهة المنخفض الجوي بيرلا المصحوب بالثلوج والامطار .

lففي اجتماعات المتابعة لقانون الانتخابات لقاء في وزارة المالية ضم ممثلين المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل فيما اعاد رئيس الجمهورية ميشال عون تاكيده أن موقفه بضرورة اقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل ليس موجهاً ضد أي طائفة او مكوّن سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور .

في احوال العاصفة المنتظر ان تبلغ الذروة يوم غد ما تردد عن انها ساهمت في انهيار رافعة في منطقة السيوفي مما ادى الى تحطم العشرات من السيارات من دون وقوع خسائر في الارواح .

اقليميا لم تؤكد الامم المتحدة ما اعلنه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن تأجيل محادثات جنيف الى نهاية الشهر المقبل فيما تسربت مسودة الدستور السوري التي اعدتها موسكو.

في المقابل فان الميدان السوري شهد تصدي فصائل المعارضة لهجوم شنته قوات النظام على مواقعها غرب حلب.