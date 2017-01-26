مقدمة النشرة المسائية

قانون الانتخابات النيابية على صفيح ساخن .

هذا ما تظهره الاجتماعات المتعددة والتي ستتلاحق في الايام المقبلة بحثا عن قانون يحققق التوازن ولا يقصي احدا وفق ما سمعت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيديريكا موغريني من رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي تجليات الاجتماعات المتلاحقة، اجتماع في معراب بين وفد من اللقاء الديمقراطي وررئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اكد ان الاجتماعات ستستمر من اجل التوصل للتفاهم على القانون الأفضل؛ لافتا الى انه لا يمكن الاستمرار بقانون الستين، وكذلك فانه لا يمكننا اقرار قانون الانتخابات بمعزل عن أحد.

وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وفي تغريدة عبر التويتر اكد أنه من غير المنطقي القول: إما النسبية أو الفراغ فهناك عدة إحتمالات غير هذه النظرةِ الأحادية مؤكداً أن الحوارَ هو الحل بدل الإقصاء

اقليمياً، اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، نيته إنشاء مناطق آمنة في سوريا، اثار ردود فعل تراوحت بين تحفظ الكرملين الروسي وتأييد تركيا.