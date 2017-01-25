مقدمة النشرة المسائية

عشية الجلسة التشريعية التي تشهدها ساحة ُالنجمة لاستكمال البحث في بنودِ جدول اعمال الاسبوع الماضي، التأم مجلس الوزراء في جلسةٍ تصدّرَها الملفُ الامني بشقـّيه؛ مكافحة الارهاب وعملياتُ الخطف..

رئيس الجمهورية ميشال عون الذي نوه بالعملية النوعية للاجهزة الامنية في شارع الحمرا، أكد على ضرورة التنسيق بين كل الاجهزة الامنية وتنفيذ إجراءات أمنية سريعة وفعالة لمنع تكرار عمليات الخطف.

من جهته، أثنى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الإنجاز النوعي في حادثةِ شارع الحمراء ، مشددا على الأثر الإيجابي الذي تركه.

الرئيس الحريري دعا وسائلَ الاعلام الى المساعدة في هذا الاتجاه، ووقف التشكيك الذي يؤثر سلبا على الاستقرار والامان في البلاد.

جلسة بعبدا شهدت موافقة الحكومة على إعادة إطلاق الدورة الاولى لتراخيص التنقيب عن النفط،وعلى تأمين اعتمادات لتنفيذ الاشغال والاعمال والتجهيزات الامنية والفنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي.