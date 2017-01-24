مقدمة النشرة المسائية

ما تضمنه البيان الختامي لمفاوضات استانة الية ثلاثية لمراقبة وقف اطلاق النار الكامل من روسيا وتركيا وايران ودعوة لحوار مباشر بين المعارضة ونظام الاسد.

وفيما ابدت المعارضة تحفظاتها على البيان مشددة على ضرورة وضع حد للدور الايراني في سوريا رأى ممثل روسيا أن محادثات أستانا ليست بديلا عن مفاوضات جنيف داعياً جميع أطياف المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف الشهرالمقبل.

لبنانياً، جدد الرئيس سعد الحريري تأكيده على اولويات عمل حكومته مشددا امام سفراء الاتحاد الاوروبي على ضرورة ضمان الامن والاستقرار في البلد وانجاز قانون انتخابات عادل واجراء الانتخابات في وقتها. وقال انه اذا تمكنا من التوصل الى قانون جديد فسيكون هناك تأجيل تقني، واذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها.

كلام الرئيس الحريري تقاطع مع تحميل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين والقيام بالعمل التحضيري الذي يجب ان يتم لاجراء الانتخابات فيما تقع على القوى السياسية مسؤولية التحضير وانجاز اي توافق سياسي على قانون انتخابي جديد في الوقت المناسب.

في الامن استمرار التحقيق مع الموقوف عمر حسن العاصي الذي حاول تفجير نفسه في مقهى الكوستا في الحمرا وجملة مداهمات في صيدا على خلفية هذه القضية.

أما في العاقورة ونتيجةً لعمليات البحث التي قامت بها قوة مشتركة من شعبة المعلومات والدرك فقد تم التمكن من العثور على جثة المفقود مجيد جرجس راجي المعروف بالهاشم في بلدة العاقورة مدفونة تحت الرمال.