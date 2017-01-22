مقدمة النشرة المسائية

اللبنانيون ترَكوا خلافاتهم في قضايا الداخل السياسي خصوصا ما يتصّل بالانتخابات النيابية وبقانونِها المنتظر، وافسحوا المجال واسعا اليوم للاشادةِ بالانجاز الامني الاستباقي الذي حققته مديرية المخابرات وشعبة المعلومات احباطا للعملية الانتحارية في قهوة الكوستا في الحمرا .

فالانتحاري وقع في قبضةِ الاجهزة الامنية في انجاز نوّهت به الاجهزةُ الخارجية ، فيما كانت القياداتُ السياسية على امتدادِ الوطن تشيد بما تحقق /وتؤكد تمسكَ اللبنانيين بوحدتهم في مواجهة الارهاب.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبعد اشادته بمديريةِ المخابرات وشعبة المعلومات، تفقد هذا المساء مقهى الكوستا مؤكدا رفضَه وادانته للارهاب مشددا على تمسك الاجهزة الامنية من اجل حماية اللبنانيين.

سياسيا، برزت الانتخابات في مركز منسقيات تيار المستقبل في بيروت والمناطق لإختيار أعضاء مكاتب المنسقيات في اطار العمل لتجديد القيادة السياسية للتيار .

اقليميا، ومع استمرار تصعيد النظام لهجماته العسكرية، اكتملت الاستعدادات في اسانة ، واللافت انّ وفدَ النظام الى المفاوضات ضم ضباطا مصنّفين كمجرمي حرب .

وفي مدينة بعلبك إنتخاب سبعة اعضاء لمكتب المنسقية وتنافس بين لائحتي التوافق والتغيير اضافة الى اربعة مرشحين منفردين في اجواء من الديمقراطية سادت العملية الانتخابية.ويبلغ عدد المقترعين الاجمالي 317 مقترعا في هذه المنسقية .