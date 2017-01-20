مقدمة النشرة المسائية

مئات الملايين على امتداد العالم تابعوا الحدثَ الكوني المتمثلَ بترتيباتِ ومراسمِ حفل تنصيب الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب وسط مشهد اظهر ديناميةَ المجتمع الاميركي فبدت صورةُ مؤيدي الرئيس ترامب في موازاة تظاهرات المحتجين على انتخابه .

المشهد الاحتفالي غلفته اسئلةٌ عما ستحمله سياسةُ ترامب على المستوى الداخلي الاميركي وفي مقاربة قضايا العالم خصوصا قضية فلسطين والحروب المفتوحة في سوريا والعراق واليمن .

ترامب وبعد ادائه اليمين الدستورية وضع النقاط الرئيسية لمشروعه المستقبلي مؤكدا انه سيعمل لاعادة بناء الثقة باميركا لافتا الى ان شعاره هو اميركا اولا . وقال سنحمي حدودَنا ونتطلع للمستقبل وسنتخلص من الارهاب .

الصورة الوافدة من واشنطن قابلها لبنانيا الاهتمامُ بقضية الفلتان الامني في البقاع وبعصابات الخطف من اجل فدية والمنتشرة في البقاع الشمالي .

وهذ ما اظهره استمرار خطف المواطن سعد ريشا والاحتجاجاتِ التي انعكست قطعا لطرقاتٍ في محاولة للضغط من اجل اطلاق سراحه.

وفيما اكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه باق على متابعته لقضية خطف المواطن سعد ريشا نقل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اهتمامه استثنائيٌ في موضوع خطف ريشا وهو مصرّ على ان تكون هناك خطةٌ امنية للبقاع مختلفةٌ عن كل الخطط التي نفّذت في السابق.

اما الشان العربي فكان حاضرا في جولة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على الرؤساء الثلاثة في بيروت معلنا السعي مع المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات الدولية لمساعدة لبنان في تجاوز مشكلات اللاجئين وزيادة المِنحِ والمساعداتِ لهم.