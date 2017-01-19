مقدمة النشرة المسائية

غدا يدخل دونالد ترامب البيت الابيض كرئيس للدولة الاقوى ومعه يدخل العالم في حالة ترقب وانتظار لقراراته في الازمات المفتوحة ولا سيما في منطقتنا العربية.

وغدا يدخل لبنان في مرحلة الاشهر الاربعة الاخيرة من موعدِ اجراء الانتخابات النيابية ، وسط اجماع رسمي وسياسي على ضرورة اجراءِ الانتخابات في وقتها.

وفي هذا السياق، طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق من المحافظين الكشف على مراكز الاقتراع والتثبّتَ من قدرةِ استيعابها.

أمنيا تواصل وحداتٌ من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عملياتِ الدهم والمتابعة لعمليّةِ خطف المواطن سعد ريشا في البقاع.

واحتجاجا على عملية الخطف ، قطع الاهالي الطريقَ الدولية على مرحلتين صباحيّة ومسائية ، فيما تـُعقد سلسلة لقاءات لفعاليات المنطقة لتحديدِ الاجراءات المتّخذة لمواجهة تداعيات العملية.

وبالانتظار وفيما واصل المجلس النيابي جلساته التشريعية لليوم الثاني على التوالي دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال اطلاقه خطّة لبنان للاستجابة للأزمة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تحمل عبئ ازمة النزوح السوري لمواجهة اقسى واطول الازمات التي يشهدها لبنان.