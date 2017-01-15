مقدمة النشرة المسائية

عقب عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من زيارته الخارجية الخليجية الاولى، ومع عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية كافة، ينتظر لبنان واللبنانيين مجموعةَ ملفاتٍ وقضايا سياسيةٍ وانتخابية وخدماتية.

تلك الملفاتُ سيضع مجلسُ الوزراء بعضا منها قيدَ البحثِ والمتابعة في جلسةٍ تعقد بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري.

أما مجلسُ النواب فبإنتظاره جلسةٌ تشريعيةٌ عامة يومي الاربعاء والخميس المقبلين لمناقشة جدول الأعمال وإقرارِه، من دون بندي قانون الانتخاب والموازنة.

قانونُ الانتخاب الذي سيشكل عنوانَ جولةٍ لوفدٍ من كتلة اللقاء الديمقراطي على الكتل البرلمانية لابلاغها قرارَ رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط الرافضَ للطرح النسبي أو المختلط.

ومع استمرار تداعيات مسألة طيور النورس ومكب الكوستبرافا وتأثيرِها على حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي، يُعقد اجتماعٌ موسع في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية، وحضور وزير الاشغال وممثلين عن جهاز امن المطار والطيران المدني.

وسط هذه الاجواء، تتابع القوى الامنية تحقيقاتها في جريمة قتل طفلة ورميها في مكبٍ للنفايات في كفرشيما.

وبنتيجة التحقيقات تمكنت قوى الامن من توقيف ثلاثة بنغاليين من بينهم والدةُ الطفلة للاشتباه بارتكابهم الجريمة، وبموازاة ذلك أقدم مجهولون اليوم على خطف فتاة قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاما في بلدة حبوش في قضاء النبطية ، ثم طالبوا أهلها بفدية قيمتها ثلاثةُ آلاف دولار لإطلاق سراحها .عقب عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من زيارته الخارجية الخليجية الاولى، ومع عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية كافة، ينتظر لبنان واللبنانيين مجموعةَ ملفاتٍ وقضايا سياسيةٍ وانتخابية وخدماتية.

تلك الملفاتُ سيضع مجلسُ الوزراء بعضا منها قيدَ البحثِ والمتابعة في جلسةٍ تعقد بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري.

أما مجلسُ النواب فبإنتظاره جلسةٌ تشريعيةٌ عامة يومي الاربعاء والخميس المقبلين لمناقشة جدول الأعمال وإقرارِه، من دون بندي قانون الانتخاب والموازنة.

قانونُ الانتخاب الذي سيشكل عنوانَ جولةٍ لوفدٍ من كتلة اللقاء الديمقراطي على الكتل البرلمانية لابلاغها قرارَ رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط الرافضَ للطرح النسبي أو المختلط.

ومع استمرار تداعيات مسألة طيور النورس ومكب الكوستبرافا وتأثيرِها على حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي، يُعقد اجتماعٌ موسع في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية، وحضور وزير الاشغال وممثلين عن جهاز امن المطار والطيران المدني.

وسط هذه الاجواء، تتابع القوى الامنية تحقيقاتها في جريمة قتل طفلة ورميها في مكبٍ للنفايات في كفرشيما.

وبنتيجة التحقيقات تمكنت قوى الامن من توقيف ثلاثة بنغاليين من بينهم والدةُ الطفلة للاشتباه بارتكابهم الجريمة، وبموازاة ذلك أقدم مجهولون اليوم على خطف فتاة قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاما في بلدة حبوش في قضاء النبطية ، ثم طالبوا أهلها بفدية قيمتها ثلاثةُ آلاف دولار لإطلاق سراحها .