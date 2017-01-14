مقدمة النشرة المسائية

لم تخرج قضية طيور المطار من دائرة الضوء فبقيت مدارَنقاشٍ ومتابعة بالتوازي مع الاجراءات التي اتُخذت في اطار ما قررته اللجنة الوزارية المتابعة لهذه القضية.

برلمانياً، يشهد الاسبوع المقبل جلستين تشريعيتين الاربعاء والخميس المقبلين لمناقشة واقرار جدول الاعمال الذي حددته هيئة مكتب المجلس، على ان تنشط اللقاءات السياسية بين الاطراف المعنية ، لايجاد حل لقانون الانتخاب في ظل الصيغ المتعددة المطروحة للقانون العتيد.

اقليميا تتواصل هجمات نظام الاسد على وادي بردى فيما أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات عن دعمها للوفد العسكري المفاوض في مباحثات أستانة

اما في العراق فانهيار متسارع لتنظيم داعش الارهابي على جبهات الموصل .

دولياً، قرر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن روسيا وإيران وثلاث دول أخرى، إلى جانب بعض التظيمات قبل تسليم مهام البيت الأبيض للرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي يؤدي القسم أمام الكونغرس الأميركي في العشرين من الجاري.