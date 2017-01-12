مقدمة النشرة المسائية

ثلاث قضايا شغلت البلاد سياسيا وحياتيا: اولها بلورة نتائج زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للمملكة العربية السعودية وقطر، والمنتظرةِ في الايام القليلة المقبلة. ثانيها: الانتخابات النيابية والقانون التي ستجري على اساسه. وثالثها، طيور المطار وأخطارُها على حركة الطيران المدني.

وفي هذا السياق، اجتماع في السراي الكبير في هذه الاثناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمتابعة القضية بعدما سجلت سلسلة مواقف وزارية وقضائية متصلة بمطمر الكوستابرافا ونهر الغدير.