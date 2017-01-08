مقدمة النشرة المسائية

غدا تحط طائرة رئيس الجمهورية ميشال عون في الرياض في المملكة العربية السعودية، وسيكون مقر اقامتِة في قصر الضيافة في قصر الملك سعود تحت الرعاية الملكية.

الزيارة تكتسب اهميّة خاصة كونها الزيارة الاولى لرئيس الجمهورية منذ انتخابه خارج البلاد، ومن شانها ان تفتح المجال لصفحة جديدةٍ في مسار العلاقات اللبنانية الخليجية.

وبات من المؤكد ان مواضيع البحث ستتركز على ملف تسليح الجيش واعادة احياء الهبة السعوية للبنان والتبادل التجاري بين البلدين وعودة السياح الخليجيين الى لبنان.

وسيرافق الرئيس عون في زيارته ثمانية وزراء يَبحثون مع نظرائهم العلاقات الثنائية، ويتخلل الزيارة لقاء اقتصادي دعا اليه وزير الاقتصاد والتجارة بمشاركة 300 رجل اعمال سعودي ولبناني

الرئيس عون والوفد المرافق ينتقل من السعودية الاربعاء الى قطر، لاجراء محادثات مع اميرها تتناول العلاقات الثنائية واعادة الوساطة القطرية، فيما يتّصل بقضية العسكريين اللبنانين المختطفين من قبل تنظيم داعش الارهابي.

اقليميا، انتهاكات النظام السوري لاتفاق وقف النار في سوريا تتواصل خصوصا في ريف دمشق الغربي، فيما انفجرت سيارة مفخخة على حاجز عسكري تابع لنظام الاسد في الغوطة الغربية.