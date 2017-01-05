مقدمة النشرة المسائية

عجلة الدولة بدأت تدور بعد جلسة الحكومة المنتجة امس اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، طمأن الداخل والخارج إلى أنّ الأمن في لبنان ممسوك، وأنّ القوى الأمنية قادرة على حفظ الإستقرار.

إقتصادياً، جاءت الرسالة الثانية من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مناقصة المعاينة الميكانيكية، وقد ترأّسَهَا رئيس الحكومة سعد الحريري، ويليها اجتماع اللجنة الوزارية الوزارية المكلّفة دراسة مشاريع استخراج النفط. رسالة واضحة بأنّ العمل الجديّ قد بدأ لإخراج لبنان من أزماته وخلافاته إلى رحاب البحبوحة النفطية.

شعبياً، وبعد انتشار صور وفيديوات عن الإزدحام المهول للآلاف أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، بسبب الإغلاق القسري لهذه المراكز طوال الأشهر الماضية، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً ، بإعفاء الآليات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية في العام 2015، من الخضوع للمعاينة، ويسمح لأصحباها بدفع رسوم السير السنوية مباشرة.