مقدمة النشرة المسائية

تزخيم العمل الحكومي بدا واضحا اليوم في جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد نيل الثقة وفي ضوء القرارت التي اتخذت من بينها اقرار مرسومي النفط المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع _ بلوكات.

مصادر وزارية اكدت لتلفزيون المستقبل ان الاجواء الايجابية طغت على اجواء الجلسة من خلال التعاون بين القوى السياسية التي تتحسس مخاطر المرحلة املة بان تنسحب هذه الاجواء على كافة المواضيع الي ستطرح على طاولة مجلس الوزاء .

الجلسة شهدت تنويها من قبل رئيس الجمهورية بالجهد الحكومي الذي بذل لنقل جثامين الشهداء والجرحى اللبنانيين من تركيا بعد الاعتداء الارهابي أما الرئيس الحريري فدعا الى تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ.و يترأس الرئيس عون غدا اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع للبحث في الإجراءات الأمنية. اما قانون الانتخاب فلم يغب عن لقاءات الاربعاء النيابية ليحذر الرئيس نبيه بري امام زواره من استمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات

اقليميا توصلت تركيا الى تحديد هوية الارهابي الذ نفذ الاعتداء الارهابي في اسطنبول فيما استمر النظام السوري بتنفيذ سياسة الارض المحروقة في وادي بردى وكانت لافتة اليوم تهنئة راس النظام السوري بشار الاسد رئيس لجنة مجلس الامن القومي الايراني بما اسماه الانتصار الذي تحقق في حلب .