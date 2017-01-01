مقدمة النشرة المسائية

دخول العام الفين وسبعة عشر لم يكن كما تمناه اللبنانيون والعالم.

فمع دخول الساعة الاولى من العام الجديد حتى هزت مدينة اسطنبول التركية جريمة ارهابية وصلت تردداتها الى منازل لبنان كافة.

سبع عائلات ومعها اللبنانيون جميعا اصيبوا بالفاجعة إثر الاعلان عن استشهاد وجرح عدد من شابات وشبان لبنان بالهجوم الارهابي الذي استهدف حفلا لاستقبال العام الجديد.

استنفار رسمي وشعبي اتخذ لمواجهة تردادات الفاجعة، اتصالات على اعلى المستويات تمت لمتابعة أوضاع المصابين لا سيما بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، تقرر خلالها إرسال طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط تقلع بعد ساعة من الان، وتحمل موفداً من وزارة الخارجية مع طاقم من هيئة الاغاثة وفريق طبي، للاطلاع على احوال الجرحى والمصابين وتأمين ظروف نقلهم مع جثامين الشهداء الى لبنان.

الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلَّم، ثلاثة شهداء من لبنان، سقطوا خارج حدود الوطن، سلبت حياتهم، وتوقف قلبهم عن الحفاق برصاص حاقد