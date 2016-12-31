مقدمة النشرة المسائية

بعد منتصف هذه الليلة يطوي اللبنانيون صفحة عام مليء بالاحداث لونته بالدم ماسي الرقعة الاقليمية التي اخترقتها في سوريا هدنة وقف اطلاق النار المفتوحة على مزيد من المفاجات والخروقات.

واللبنانيون الذين يفتحون روزنامة ايام العام الجديد يأملون بان يحمل معه الامان والاستقرار لبلدهم ولمحيطهم .

وفي امنياتهم ايضا ان تتعزز مسيرة الرفاه الاقتصادي مع العهد الجديد لتبدأ الحكومة بتحصين مسيرة الامن والاستقرار الاقتصادي وتتمكن من مواجهة استحقاق الانتخابات بقانون جديد.

وهذه الليلة برزت زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لوزارة الدفاع وكان في استقباله وزير الدفاع وقائد الجيش .

الرئيس الحريري زار ايضا غرفة العمليات في قوى الامن الداخلي في ثكنة الحلو واطلع على الاجراءات المتخذة لحفظ امن المواطنين والسلامة المرورية في سهرة راس السنة.