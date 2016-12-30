مقدمة النشرة المسائية

غدا تستدل الستار على أخر ايام العام الفين وستة عشر..يودع اللبنانيون كما العالم سنة جديدة ويستقبلون أخرى على أمل تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي في ظل واقع المنطقة الملتهب.

هو العام الفين وستة عشر الذي شهد الانتصار على الشغور والفراغ القاتلين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة استعاد الثقة، لتعود في ختامه المؤسسات الدستورية الى دورة عملها.

دورة ينتظر اللبنانيون اكتمال عناصرها خلال العام الفين وسبعة عشر، باجراء الانتخابات النيابية، وبتحريك الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التفوق على الازمات الحادة التي يعانون.

وعلى أمل ابقاء الساحة اللبنانية بمنأى عن تداعيات حروب المنطقة، فإن الامال امتدت الى الجوار السوري بعدما حملت آخر ساعات العام الفين وستة عشر اتفاقا لوقف شامل لاطلاق النار.