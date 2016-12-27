مقدمة النشرة المسائية

الثقةُ بحكومة استعادةِ الثقة، كانت واضحة في المداخلاتِ النيابية تحت قبة البرلمان وهي اتسمَت بالايجابيةِ والهدوء وإن تخللتهَا مشادة كلامية بين النائب خالد الضاهر والنائب رياض رحال .

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري؛ وقبلَ قراءة البيان الوَزاري للحكومة شدد على اهميةِ الثقة في المجتمعات وقال: عندما تبداُ الثقة بالتراجع يكون الواقع في طريقه نحو الفشل .

الرئيس الحريري اكد ان استعادةَ الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذي نحنُ فيه، محذرا من المرحلةِ التي وصلنا اليها .

المداخلات النيابيةُ التي استؤنفت مساءً في ساحة النجمة؛ تزامنت مع إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الوزير محمد شطح؛ التي احياها تيارُ المستقبل في البيال.

اقليميا يتصاعد الحراك السياسي بين روسيا وتركيا، لايجادِ حلٍ لحمّامِ الدمِ المفتوح في سوريا؛ وسْطَ تاكيدٍ , لوزيري خارجية البلدين على أهمية التوصل السريع إلى توافقٍ بشأن كل المعايير لوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

اما النظام السوري فاستمَّر في قصفه العنيف مستهدِفاً وادي بردى الاستراتيجي في ريف دمشق.