مقدمة النشرة المسائية

غدا تبدأ جلسات الثقة النيابية لتنال ثقة اللبنانيين، حكومة (استعادة الثقة).
غدا، في ذكرى اغتيال الوزير محمد شطح، ينطلق قطار العهد الجديد وتستعيد الدولة هيببتـَها.
في ذكرى اغتيال من آمَن بالدولة وترك المناصبَ الأممية الدولية ، ليكون في خدمة لبنان، لعلها صدفة ولعلـَّه القدر أن يقدم تيار المستقبل أثمن أسمائه في النضال لأجل لبنان.
وبانتظار انطلاقةِ الحكومة مع مطلع العام الجديد ، فانّ سوريا لا تزال مشتعلة، حيث كثفت كتائب النظام قصفها على مواقع المعارضة في ريفي حلب وادلب
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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