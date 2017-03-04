مقتل 8 قياديين من “داعش بغارة” على “حي النجّار” في الموصل

قتل 8 من قياديي تنظيم داعش في غارة جوية للتحالف الدولي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الغارة استهدفت مقراً للتنظيم في الجانب الغربي من الموصل، مشيرة إلى أن الموقع المستهدف يعود إلى مجموعة ما يسمى بـ”جند الخلافة” في حي النجّار بالجانب الأيمن من الموصل.

وأشار البيان إلى أن الغارة أسفرت عن تدمير الموقع، ومقتل المسؤول فيه الملقب بـ”أبو عبد الرحمن الأنصاري” و6 من القادة العسكريين بالتنظيم وهم “أبو خالد، وصباح العنزي، وأبو عزام، وأبو حجاب وأبو صياح وأبو طيبة”.

وأضاف أنه “بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية أسفرت عن تدمير عجلة وقتل من كان بداخلها ما يسمى مسؤول تفخيخ ولاية نينوى، المدعو أبو حمزة المغربي، وسائقه الخاص، أبو ضياء المهاجر، مغربي الجنسية في طريق العريبي – الإصلاح الزراعي بالجانب الأيمن من الموصل”.

من جهته، أعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق الركن عبدالأمير يار الله، الجمعة، عن تحرير حي وادي حجر غربي الموصل من سيطرة “داعش” بالكامل.

وقال يار الله إن “قوات مكافحة الإرهاب المتمثلة بالعمليات الخاصة الثانية حررت حي وادي حجر بالكامل، ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات”.