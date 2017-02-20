مقتل 4 ضباط روس في حمص.. والمعارضة تتوعد بالرد على المجازر

أكدت المرشحة اليمينية في انتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، إن لا “حل قابل للحياة” بالنسبة للحرب الأهلية السورية “خارج الاختيار” بين الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم “داعش” الارهابي.

وبعد لقاء مع الرئيس سعد الحريري، قالت لوبان “تباحثنا في الأزمة السورية، وقد عبر كل منا عن موقفه تجاهها.. وقد كانت لنا تحليلات مشتركة ولا سيما حول الضرورة القصوى لوضع كل الدول التي تسعى الى محاربة التطرف…”.

وأشارت تحديدا إلى “داعش” “الذي يتوسع بشكل كبير في العديد من الدول، بما فيها فرنسا ويقوم بتجنيد العديد من الأشخاص في الكثير من الدول أيضا، ولا سيما في المدن الفرنسية..”.

من جهة ثانية، أشار نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش الى ان الجمهورية التركية وأميركا دولتان حليفتان في حلف الأطلسي وهناك تعاون مشترك بيننا لمحاربة التنظيمات الإرهابية خصوصا في سوريا، لافتا الى “أننا نريد من الولايات المتحدة دعم القوات الوطنية المحلية في سوريا لمحاربة التنظيمات الإرهابية”.

وأوضح “أننا في المرحلة الأخيرة في عملية الباب وسيطرنا على معظم المناطق، لكننا حذرين في التقدم لتلافي الوقوع في أفخاخ التنظيم الإرهابي”.

ميدانياً، توعدت المعارضة السورية بالرد على المجازر التي نجمت عن غارات النظام على حييْ برزة وتشرين شرق دمشق، فيما تواصل القصف على حي القابون لليوم الثالث على التوالي. هذا واعلنت روسيا مقتل أربعة من ضباطها في محيط مطار التيفور العسكري.

فلم تنفع الجهود الدولية في تحقيق وقف لأطلاق النار في سوريا اذ تستمر الة نظام الاسد في ارتكاب المجازر، وجديدها، مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء واطفال، وانتشال عدد من بين أنقاض المنازل، نتيجة غارات جوية على حي برزة، شرق دمشق.

وواصلت طائرات الاسد قصف حي القابون وبلدة مضايا، بنحو عشرين صاروخا، مما أسفر عن جرح عشرة مدنيين.

هذا واعترفت وزارة الدفاع الروسي، بمقتل أربعة من ضباطها في سوريا، نتيجة استهداف عربتهم بالقرب من مطار تيفور العسكري في طريقهم الى حمص.