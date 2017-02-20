مقتل 4 جنود روس في انفجار عبوة ناسفة في سوريا

لقي 4 جنود روس مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة في سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين.

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 4 جنود روس قتلوا وأصيب آخران في سوريا، الخميس الماضي، عندما أصيبت سيارتهم في انفجار قنبلة بالتحكم عن بعد.

وذكرت الوزارة أن الانفجار أصاب رتل عربات عسكرية سورية وروسية تحمل مستشارين من قاعدة جوية في التياس ومن مدينة حمص.