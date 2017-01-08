مقتل 4 جنود إسرائيليين دهسا في القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية وخدمة الإسعاف إن شاحنة دهست مارة في القدس في متنزه شهير يطل على البلدة القديمة، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصا.
ووصفت الشرطة الواقعة بأنها هجوم متعمد.
وقالت متحدثة باسم الشرطة لراديو إسرائيل “إنه هجوم إرهابي.. هجوم بالدهس.” وذكر الراديو أنه تم إطلاق الرصاص على سائق الشاحنة.
وذكرت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف أن نحو 15 شخصا أصيبوا اثنان منهم في حالة حرجة.
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