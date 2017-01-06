قتل أربعة أفغان في زلزال ضرب جنوب إيران صباح الجمعة، وفق مسؤول محلي.
ووقع الزلزال البالغة قوته 5.3 درجات في محافظة فارس عند الساعة 02.33 بتوقيت غرينتش، وفقاً للمركز الأميركي لرصد الزلازل.
وتقع إيران على صدع زلزالي، ما يعرضها لهزات متكررة.
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