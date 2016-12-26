مقتل 30 شخصا بعد غرق سفينة في بحيرة

قتل نحو 30 شخصا هم اعضاء في فريق كرة قدم محلي صغير ومشجعوه الاحد، في غرق سفينتهم في بحيرة البرت غرب اوغندا بحسب ما اعلنت الشرطة الاوغندية الاثنين.
وقال قائد الشرطة المحلية جون روتاغيرا “كان هناك احتفال على السفينة، وكان الركاب يرقصون وبعضم كان ثملا. وكانت السفينة تنقل عددا اكبر من قدرة استيعابها، 45 شخصا، وكلهم اعضاء فريق كرة قدم الى جانب مشجعين محليين”.
واضاف “كانت المياه هادئة لكن المشكلة وقعت حين تجمع الفريق ومشجعوه اثناء الرقص على جانب واحد من السفينة ما ادى الى انقلابها، وغرق 30 شخصا”.
واوضح ان الشرطة وصيادين تمكنوا من انقاذ 15 شخصاً.
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