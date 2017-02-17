مقتل 3 من قوات الأمن المصرية وإصابة 4 في انفجار بسيناء

قتل 3 من قوات الأمن المصرية وإصابة 4 آخرين، اليوم الجمعة، في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها عناصر إرهابية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الانفجار استهدف مدرعة تابعة لقوات الأمن بمنطقة أمنية الحسنة على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة العريش.
وأضاف أن المدرعة كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة عندما انفجرت قنبلة زرعت في طريقها.
وانتشرت القوات لملاحقة العناصر المتورطة في الحادث.
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