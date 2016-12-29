مقتل 3 جنود ارمينيين على الحدود مع اذربيجان

أعلن الجيش الارميني مقتل 3 من جنوده اليوم في مواجهات مع القوات الاذربيجانية على الحدود بين البلدين اللذين يشهدان نزاعا على اقليم ناغورني قره باغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الارمينية ارتسرون هوفانيسيان ل”وكالة الصحافة الفرنسية”: “في ساعة مبكرة صباح الخميس، تسللت القوات الاذرية المسلحة بتسلل الى اراضي ارمينيا”.

واضاف: “قتل ثلاثة جنود ارمن” في تبادل لاطلاق النار قرب قرية شيناري الارمينية مؤكدا “تواصل القتال حيث يستخدم الطرفان قاذفات القنابل وبنادق القناصة”.

من جهتها، اتهمت باكو ارمينيا بارسال “مجموعة تخريبية” الى اذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ان المجموعة “تعرضت لمكمن اثناء محاولتها عبور حدود الدولة الاذرية”.

واضافت “لحقت بالعدو خسائر فادحة واجبر على التراجع. أحد الجنود الاذريين في عداد المفقودين”.

وهذا احد الاشتباكات الاكثر دموية منذ تصاعد اعمال العنف في نيسان الماضي التي ادت الى مقتل 110 اشخاص على الاقل ووضعت الدولتين على شفا حرب شاملة.

وتتنازع اذربيجان وارمينيا السيطرة على اقليم ناغورني قره باغ منذ سيطرة ارمن على المنطقة في حرب اوقعت زهاء 30 الف قتيل مطلع تسعينيات القرن الماضي.