مقتل 3 اشخاص برصاص الشرطة في اقليم شينجيانغ في الصين

اعلنت وكالة “انباء الصين الجديدة” ان قوات الامن في اقليم شينجيانغ قتلت ثلاثة اشخاص بعد هجوم شنوه على مكتب للحزب الشيوعي الصيني واسفر عن سقوط قتيلين، في حلقة جديدة من العنف شمال غرب الصين.
ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية ان “المشاغبين” الثلاثة استهدفوا بسيارة مكتب الحزب الشيوعي في الاقليم و”فجروا عبوة ناسفة” ما ادى الى مقتل شخصين واصابة ثلاثة آخرين.
اضاف المصدر انه بعد هذا “الاعتداء الارهابي قتلت الشرطة” المهاجمين الثلاثة، دون المزيد من التفاصيل.
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