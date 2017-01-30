مقتل 15 متمرداً في مواجهات بتعز..وعملية أميركية ثانية تستهدف القاعدة

قُتل 15 متمرداً في المعارك الجارية في محافظة تعز بعد أن تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة من إفشال هجوم المتمردين على منطقة المكلكل والمديهين.

المواجهات العنيفة في الجبهات الشرقية والغربية لمحافظة تعز ارتفعت وتيرتها مسفرة عن مقتل 15 متمرداً وخسائر كبيرة في العتاد، وذكرت قيادة محور تعز أن قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف تواصل تمشيطها لمدينة المخا واستهدافها تجمعات الانقلابيين التي ما زالت تختبئ ببعض بناياتها.

وفيما تستمر الفرق الهندسية بنزع وتفكيك حقول الألغام، أعلن مصدر عسكري في قوات الشرعية أن القائد الحوثي ماهر الخولاني قتل مع عدد من جنوده خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في المخا، كما تمكن الجيش الوطني من كسر هجوم للحوثيين في محيط منطقة المكلكل والمديهين والشرف جنوب شرق تعز وفي شارع الأربعين شمال شرق المدينة تكبد فيه المتمردون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

هذا وقصفت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية للانقلابيين في جبل النار على طريق المخا وجسر رسيان في البرح غرب تعز. وفي إب قال المركز الإعلامي للمقاومة إن عملية نفذتها قوات الشرعية في مدينة القاعدة أدت إلى مقتل 3 متمردين، بينهم القيادي الحوثي أبو عبيد، وهو مشرف الجماعات بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.

عملية أميركية ثانية تستهدف القاعدة

من جهتها، عاودت الطائرات الأميركية بدون طيار عملياتها فجر اليوم الاثنين في اليمن، وذلك بعد نحو 24 ساعة على عملية الإنزال في محافظة البيضاء، حيث هاجمت إحدى الطائرات بدون طيار سيارة يعتقد أنها لعناصر من نظيم القاعدة في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة، حسب ما أكدته المصادر.

وأسفرت هذه العملية الجديدة للجيش الأميركي في اليمن عن مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة.

وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الأحد مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين في عملية نوعية نفذتها قوات أميركية خاصة على محافظة البيضاء في اليمن.

وقد نفذت القوات الخاصة إنزالا مظليا مترافقا مع قصف طائرة بدون طيار على تجمع لتنظيم القاعدة، ما أدى إلى مقتل 41 بينهم ثلاثة من قيادات التنظيم في محافظة البيضاء وسط اليمن.