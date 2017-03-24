مقتل 12 سوريا بينهم أطفال بغرق قارب قبالة تركيا

قالت وكالة دوجان للأنباء إن خمسة أطفال بين 12 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق قارب مطاطي كان يقل 22 سوريا ويتجه إلى اليونان قبالة بلدة كوشاداسي المطلة على بحر إيجه اليوم الجمعة.
وأضافت الوكالة أنه تم إنقاذ سبعة من جملة 22 مهاجرا وما زال خفر السواحل التركي يبحث عن ثلاثة آخرين.
وأضافت أن السلطات ألقت القبض على اثنين من الأتراك بعد أن سبحا إلى الشاطئ للاشتباه في تنظيمهما الرحلة.
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