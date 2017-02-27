مقتل 11 شخصاً بينهم مدنيون بغارات على إدلب

قتل 11 شخصاً على الأقل بينهم سبعة مدنيين اليوم الإثنين، جراء غارات نفذتها قوات النظام على مدينة اريحا في محافظة ادلب شمال غربي سورية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» بأن “طائرات حربية تابعة لقوات النظام نفذت بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين غارات على مناطق عدة في مدينة اريحا، ما ادى الى مقتل 11 شخصاً في حصيلة اولية، بينهم سبعة مدنيين على الأقل”.

وقال ان بين المدنيين ثلاثة اطفال، قتل اثنان منهم مع والديهما.

وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت انقاض مبان سويت بالأرض جراء الغارات بحسب المرصد.