مقتل نائب رئيس بلدية العين في البقاع الشمالي في إنفجار وقع في سيارة “فان” كانا يستقلانها

استفاق أهالي بلدة العين في البقاع الشمالي، على خبر مقتل نائب رئيس بلديتها خالد علي الحوري بعد تفجير وقع في السيارة التي كان يستقلها.

الإنفجار أدى أيضاً إلى إصابة محمود الحوري، الذي كان برفقته في السيارة، وهي من نوع فان.

وعلى الفور فرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً حول المكان، وباشر الخبير العسكري الكشف على موقع الانفجار لتحديد مصدره وحجمه، فيما تولّت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.

التحقيقات الأولية أظهرت أن التفجير الذي حصل عند السادسة والنصف صباحاً، ناتج عن إنفجار رمانة يدوية، بعد أن كانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان أولي انه ناتج عن انفجار عبوة ناسفة.

وقد إستندت التحقيقات إلى الإصابة التي لحقت بالضحيتين والتي كانت في الجزء الأعلى من الجسم، وخصوصاً اليدين.

الحزب الشيوعي اللبناني نعى في بيان الشهيد خالد حوري، مشيراً إلى أنه من المناضلين في صفوف الحزب وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية منذ شبابه، وقد تولى مسؤوليات عديدة منها مسؤولية منظمة العين، وعرف عنه الاندفاع والإخلاص والتفاني.