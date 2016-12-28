مقتل نائب رئيس بلدية العين – بعلبك وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة بحافلة

ادى انفجار عبوة ناسفة في بلدة العين – بعلبك بحافلة لنقل الركاب يملكها محمد حوري الى مقتل شخص واصابة آخر.

وافادت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الأنفجار استهدف نائب رئيس البلدية في رأس العين وهو خالد علي حوري بواسطة عبوة زرعت في سيارته ما ادى الى مقتله واصابة شخص آخر.

من جهته أكد رئيس بلدية العين زكريا ناصر الدين، في حديث صحفي انه لن يستبق التحقيقات بجريمة استهداف نائب رئيس بلدية العين خالد حوري، مشيرا الى ان المغدور ليس لديه اعداء في البلدة ودائما كان يستيقظ عند السادسة صباحا ويكون على الارض بخدمة المواطنين.

ولفت الى ان المغدور كان اليوم بالاخص يعبد الحفر على الطرقات بيده تامينا لسلامة المواطنين، مشيرا الى اننا فوجعنا بهذا الخبر، داعيا القوى الامنية والقضاء الى كشف المتورطين بهذه الجريمة وقطعها حتى لا تتكرر ويحصل اكثر من ذلك.

وقال إن “المغدور كان قد احتفل مع اخواننا المسيحيين بعيد الميلاد واصر على اقامة شجرة الميلاد في الكنيسة”.