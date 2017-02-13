مقتل مشجع برازيلي واصابة آخرين إثر أعمال شغب في ريو

قتل مشجع برازيلي وأصيب ثمانية آخرين، أحدهم بحالة حرجة، فيأعمال شغب قبيل مباراة ناديي بوتافوغو وفلامينغو قرب ملعب إنغينياو في مدينة ريو دي جانيرو.
وقالت الشرطة إن المشجع دييغو دي سيلفا (28عاما) قضى دهسا بسيارة مسرعة.
واندلعت أعمال الشغب بين المشجعين والشرطة قرب الملعب، حيث استخدم رجال حفظ النظام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، للسيطرة على العنف.
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