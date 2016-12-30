مقتل مسلح وجرح آخر في عملية سلب لبنك “الاعتماد المصرفي” في الضاحية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مسلحين اثنين اقدما على اقتحام بنك “الاعتماد المصرفي” عند اوتوستراد السيد هادي نصر الله – مقابل سناك الآغا، مطلقين النار.

وقد صودف وجود احد من عناصر القوى الامنية خارج المصرف الذي سمع اصوات الرصاص وصراخ الحراس والموظفين، فسارع الى الداخل مطلقا النار باتجاه المسلحين اللذين واجهاه بعيارات نارية. وتمكن عطوي من قتل احدهم وجرح الآخر الذي نقل الى فصيلة برج البراجنة لاخضاعه للتحقيق.