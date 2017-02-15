مقتل مسؤول أمني لداعش في عرسال

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن جثة السوري التي وجدت منذ بعض الوقت مصابة بطلقات نارية، في بلدة عرسال – ساحة السبيل، وتم نقلها الى مستشفى الرحمة في البلدة، تبين أنها تعود إلى المدعو عاهد الجواش، المعروف باسم أبو أدهم الحموي، وهو أحد مسؤولي “داعش” الأمنيين في عرسال، وأن 3 مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار عليه.

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